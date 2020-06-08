Песков ответил на вопрос, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снятие в Москве мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства, — ответил Песков на вопрос, согласовал ли мэр столицы Сергей Собянин с президентом РФ Владимиром Путиным планы по снятию мер.
Напомним, с 9 июня в Москве отменяются режим самоизоляции, пропуска и прогулки по графику, откроются парикмахерские и салоны красоты. А с 23 июня в столице заработают фитнес-клубы, кафе и рестораны.