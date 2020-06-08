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Песков ответил на вопрос, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений

С 9 июня в столице отменяются режим самоизоляции и прогулки по графику.

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Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снятие в Москве мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства, ответил Песков на вопрос, согласовал ли мэр столицы Сергей Собянин с президентом РФ Владимиром Путиным планы по снятию мер.

Напомним, с 9 июня в Москве отменяются режим самоизоляции, пропуска и прогулки по графику, откроются парикмахерские и салоны красоты. А с 23 июня в столице заработают фитнес-клубы, кафе и рестораны.

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