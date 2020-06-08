Собянин: С 9 июня Москва отменяет самоизоляцию, пропуска и прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции. Вместе с ним в столице перестают действовать пропуска и график прогулок.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок, — сказал он, отметив, что жители города, в том числе москвичи старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, могут беспрепятственно выходить на улицу.

Собянин также отметил, что вновь заработают социальные карты москвичей. Кроме того, мэр столицы утвердил график, по которому возобновляют работу некоторые организации, в частности с 16 июня в городе начнут работу музеи, зоопарки и выставочные залы, но посетить их можно будет по электронным билетам.

Мэр Москвы подчеркнул, что вероятность заражения коронавирусом всё ещё существует, поэтому нужно сделать всё необходимое, чтобы не допустить повторной вспышки эпидемии. В том числе каждый гражданин должен соблюдать режим самосохранения.