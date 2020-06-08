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В ОП Москвы сообщили о снятии режима самоизоляции с 9 июня

Также в ближайшее время ожидается открытие кафе.

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Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве 9 июня. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, — заявил он в ходе дистанционного заседания ОП.

При этом ранее мэр города Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня. Также с 1 июня в качестве эксперимента на две недели ввели "прогулочный режим".

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