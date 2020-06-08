В ОП Москвы сообщили о снятии режима самоизоляции с 9 июня

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве 9 июня. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, — заявил он в ходе дистанционного заседания ОП.