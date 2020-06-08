"Лени стало много". В "Союзе женщин России" описали идеального мужчину

Председатель "Союза женщин России" Екатерина Лаховая назвала качества идеального мужчины. По её мнению, в РФ появилось много "жеманных" представителей противоположного пола.

— Мужчина должен иметь ответственность за семью в первую очередь, чтобы он мог принести какие-то доходы дополнительные. Для этого просто надо работать. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться. Лени стало много у наших мужчин, — заявила Лаховая в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она также отметила, что мужчинам должно быть присуще как мужество, так и сила. Кроме того, они обязаны уметь что-либо отремонтировать.