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"Лени стало много". В "Союзе женщин России" описали идеального мужчину

По словам председателя организации, если есть желание — всегда можно заработать деньги.

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Председатель "Союза женщин России" Екатерина Лаховая назвала качества идеального мужчины. По её мнению, в РФ появилось много "жеманных" представителей противоположного пола.

Мужчина должен иметь ответственность за семью в первую очередь, чтобы он мог принести какие-то доходы дополнительные. Для этого просто надо работать. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться. Лени стало много у наших мужчин, — заявила Лаховая в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она также отметила, что мужчинам должно быть присуще как мужество, так и сила. Кроме того, они обязаны уметь что-либо отремонтировать.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина призвала подписчиц никогда не выходить замуж за жадных мужчин и не рожать от них детей. Блогер рассказала, что отцы её сыновей не оказывают никакой финансовой поддержки. Часть пользователей Сети назвали её пост очередным хайпом.

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