Донбасс никогда не вернётся в состав Украины, пока страной руководят действующие власти. Об этом заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".

— Эта власть Донбасс не вернёт. Донбассу некуда возвращаться, он не вернётся на Украину в её сегодняшнем состоянии. Никогда. На Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться, — сказала она, отметив, что власть не делает ничего, чтобы хотя бы прекратить боевые действия.

По словам Лукаш, с начала 2020 года, по оценке ЮНИСЕФ, в Донбассе пострадало вдвое больше детей, чем в прошлом году, когда Украиной управлял предшественник Зеленского Пётр Порошенко. Кроме того, в регионе разрушено девять школ.

Экс-министр юстиции Украины также подчеркнула, что отчёты ОБСЕ и ООН прямо говорят, что уже при Зеленском происходят пытки, грабежи, насилие, похищения людей и убийства. Действующая власть "продолжает имитировать некие игры в мирный процесс", но ничего для Донбасса делать не будет, уверена Лукаш. Она отметила, что не ждёт от Зеленского "совершенно ничего".