Военный эксперт назвал дикими украинские способы "ударов по России"

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский назвал похожими на сюрреализм заявления украинцев о способности американских бомбардировщиков нанести удары по Арктике и Сибири.
В беседе с телеканалом "360" военный эксперт уточнил, что максимальная досягаемость крылатых ракет воздушного базирования, которыми оснащают самолёты B-52 и B-1B, составляет порядка 1200 километров.
— Вы понимаете сам контент? Он настолько дикий, ощущение сюрреализма, и вы на это ведётесь, — сказал Мураховский.
Он пояснил, что американские военные регулярно совершают полёты у границ России, Норвегии, Китая и других государств. Их коллеги из РФ также организуют полёты бомбардировщиков.
Специалисты украинского консалтингового агентства заявили, что американская сторона способна нанести удар по России, не заходя в зону поражения зенитных комплексов. Они предположили, что бомбардировщики могут бить по военным базам и инфраструктуре Северного морского пути.