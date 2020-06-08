Военный эксперт назвал дикими украинские способы "ударов по России"

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский назвал похожими на сюрреализм заявления украинцев о способности американских бомбардировщиков нанести удары по Арктике и Сибири.

В беседе с телеканалом "360" военный эксперт уточнил, что максимальная досягаемость крылатых ракет воздушного базирования, которыми оснащают самолёты B-52 и B-1B, составляет порядка 1200 километров.

— Вы понимаете сам контент? Он настолько дикий, ощущение сюрреализма, и вы на это ведётесь, — сказал Мураховский.

Он пояснил, что американские военные регулярно совершают полёты у границ России, Норвегии, Китая и других государств. Их коллеги из РФ также организуют полёты бомбардировщиков.