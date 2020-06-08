НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Кадыров помог женихам из Чечни выкупить 207 невест

Каждый из них получил по 50 тысяч рублей, средства выделил фонд Ахмата-Хаджи Кадырова.

95
Post cover

Фото © ТАСС/Елена Афонина

В Чечне по поручению главы региона Рамзана Кадырова сформировали списки желающих жениться, но имеющих финансовые трудности мужчин. Эти женихи получили по 50 тысяч рублей на выкуп невест. Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман республики.

В муфтияте отметили, что из-за пандемии коронавируса правила проведения торжеств в республике были изменены. За невестой теперь могут ехать лишь две машины, а на мероприятии присутствуют только самые близкие.

А вот в Москве власти пока не планируют разрешать проводить пышные свадьбы, поскольку торжества связаны с работой общепита и проведением массовых мероприятий. А просто прийти в загс и зарегистрировать отношения можно и сейчас.

Выбор редакции

Loading...