Кадыров помог женихам из Чечни выкупить 207 невест

В Чечне по поручению главы региона Рамзана Кадырова сформировали списки желающих жениться, но имеющих финансовые трудности мужчин. Эти женихи получили по 50 тысяч рублей на выкуп невест. Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман республики.

В муфтияте отметили, что из-за пандемии коронавируса правила проведения торжеств в республике были изменены. За невестой теперь могут ехать лишь две машины, а на мероприятии присутствуют только самые близкие.