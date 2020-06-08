Россияне помогли спасшей человека школьнице из Читы собрать деньги на дорогу в лагерь

Неравнодушные россияне помогли семье спасшей человека школьницы Маргариты Швановой, и теперь она сможет добраться до лагеря, в который ей ранее подарили путёвку. Об этом Лайфу рассказала её мама Анжела.

По её словам, семье удалось собрать 60 тысяч рублей. Девочка уже составляет списки всего необходимого для отдыха и даже спрашивает, получится ли отправить вместе с ней сестру.

— Я очень всем благодарна. Огромное человеческое спасибо! — обратилась ко всем неравнодушным мать школьницы.

Она добавила, что недавно семье позвонили из Москвы и тоже пообещали оказать содействие, правда, пока детали не уточнили.