Россияне помогли спасшей человека школьнице из Читы собрать деньги на дорогу в лагерь

Неравнодушные россияне помогли семье спасшей человека школьницы Маргариты Швановой, и теперь она сможет добраться до лагеря, в который ей ранее подарили путёвку. Об этом Лайфу рассказала её мама Анжела.
По её словам, семье удалось собрать 60 тысяч рублей. Девочка уже составляет списки всего необходимого для отдыха и даже спрашивает, получится ли отправить вместе с ней сестру.
— Я очень всем благодарна. Огромное человеческое спасибо! — обратилась ко всем неравнодушным мать школьницы.
Она добавила, что недавно семье позвонили из Москвы и тоже пообещали оказать содействие, правда, пока детали не уточнили.
Напомним, в прошлом году Маргарита вытащила из воды тонущего человека, несмотря на то что он был на голову выше неё. За проявленный героизм и спасение попавших в беду людей ГУ МЧС России по региону наградило Риту путёвкой в лагерь "Орлёнок", но в Минобразования заявили, что оплатить дорогу многодетной семье Швановых придётся самой. Позже местные власти всё же пообещали помочь.