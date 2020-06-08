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Мишустин: Школьники смогут дистанционно подавать заявления в вузы с 20 июня

Также он рассказал, сколько выпускников в этом году собираются сдавать единый госэкзамен.

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Фото © Дмитрий Астахов / POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выпускники школ смогут дистанционно подавать заявления и документы на поступление в высшие учебные заведения начиная с 20 июня.

Особенность этого года — возможность выпускникам школ уже с 20 июня подать заявления о поступлении в вузы, причём делать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ предоставить свой результат, — сказал он.

При этом он добавил, что в этом году сдавать ЕГЭ планируют 736 тысяч российских школьников. Основные экзаменационные даты намечены на 3–23 июля. А 24–25 июля станут резервными днями на случай, если экзамены, которые собирался сдавать выпускник, проводятся в одну дату.

Также Мишустин отметил, что те школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен в июле, смогут сделать это в августе.

Ранее психолог объяснила, как CoViD-19 отразится на готовности выпускников к сдаче ЕГЭ.

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