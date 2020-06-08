Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. У всех нас они отрицательные. Мы также получили отрицательные результаты вчера. Я вернулся к полной работе, — заявил Пашинян.
Также он поблагодарил соотечественников за слова поддержки.
Напомним, о том, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Армении и членов его семьи, стало известно первого июня. Никол Пашинян рассказал, что выявить заболевание помогли тест-системы, так как никаких симптомов ни он, ни его близкие не ощущали. Также ранее Пашинян заявил, что в стране ситуация с пандемией критическая.