Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. У всех нас они отрицательные. Мы также получили отрицательные результаты вчера. Я вернулся к полной работе, — заявил Пашинян.

Также он поблагодарил соотечественников за слова поддержки.