Из обеспеченной семьи, адекватный. Соседи рассказали Лайфу об устроившем стрельбу на юго-западе Москвы — видео

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Жители дома на улице Строителей в Москве рассказали Лайфу, что сосед, который накануне устроил стрельбу из охотничьего ружья, всегда вёл себя нормально, никаких странностей за ним не замечалось.

— Нормальный, адекватный вроде как человек... Из обеспеченной семьи, дед Герой Советского Союза. Развёлся с женой. Последнее время, мне кажется, он тихо пьянствовал, — рассказал Игорь, один из соседей.

Он отметил, что знает мужчину с детства и никогда не замечал за ним каких-либо проявлений агрессии. Более того, даже не видел пьяным. По словам соседа, о происходящем в доме и дворе они узнали благодаря собаке, которая, услышав шум, начала лаять. Вместе с супругой они вышли из квартиры и застали уже момент штурма квартиры стрелка.

— Я его очень редко видел. Но так нормальный он, всегда со мной здоровался, никаких проблем совершенно, — рассказал мужчина, который живёт прямо под квартирой стрелявшего, отметив, что никогда не видел его пьяным.

Соседи также сообщили, что стрелка два года назад избрали старшим по дому. По мнению жильцов, причиной такого поведения мужчины мог стать недавний разрыв с женой, с которой он воспитывал двоих детей.