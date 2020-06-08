На месте ЧП в Норильске концентрация вредных веществ в воде выше допустимой в 60 раз

Пробы воды в зоне разлива нефтепродуктов в Норильске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей более чем в 60 раз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства отметил, что эксперты взяли на месте 81 пробу, из них 65 — водных. Четыре пробы показали превышение допустимых концентраций вредных веществ более чем в 60 раз, тогда как два дня назад этот показатель превышал допустимую норму более чем в 200 раз.

Напомним, авария на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела: за порчу земли, загрязнение вод и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.