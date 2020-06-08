Вагнеру Лаву запретят играть за ЦСКА в этом сезоне

Бразильский нападающий Вагнер Лав возвращается в московский ЦСКА, об этом должны официально объявить сегодня. Однако дозаявить 35-летнего форварда на концовку текущего сезона армейцы, кажется, не смогут. Всё дело в регламенте РПЛ: в нём не прописана такая возможность. В официальных документах речь идёт о молодых футболистах, арендах, а также об игроках их развалившихся клубов.

— РФС сохраняет целостность составов, не позволяя клубам делать серьёзные усиления по ходу сезона, но соблюдая права футболистов, у которых что-то пошло не так. Весьма разумно и оправданно. Деспотович, Мельгарехо, Вагнер, Меркулов и другие топы смогут сыграть только в следующем чемпионате РПЛ, — сообщает юридическая компания SILA International Lawyers.