Пиар или новый контракт? Почему Макгрегор, не дождавшись Хабиба, ушёл из ММА

Фанатам 31-летнего ирландца не привыкать провожать его на пенсию, и эта попытка завязать с боями для Ноториуса уже третья в карьере.

— Привет, ребята! Я решил закончить карьеру в боях. Спасибо вам всем за прекрасные воспоминания! Что это была за поездка! Вот фото меня и моей мамы в Лас-Вегасе после того, как я выиграл один из титулов! Выбирай дом своей мечты, Мэг! Я люблю тебя! Всё, что ты пожелаешь, будет твоим! — написал Конор в "Твиттере".

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Аккурат под этим постом, Макгрегор выложил фотографию торта, с надписью "Счастливого выхода на пенсию, папочка".

Действительно звёздный боец решил завязать с ММА или это очередная попытка выторговать лучший контракт?

На минувшей неделе в UFC сложилась не очень приятная тенденция: топовые спортсмены один за другим стали выражать недовольства своими контрактными условиями с промоушеном, считая, что ведущая мировая организация попросту им недоплачивает. Сначала об этом открыто заговорил чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс, затем к нему присоединился Хорхе Масвидаль. Чуть ранее о завершении карьеры объявил экс-чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по вольной борьбе открыто не стал выражать недовольства своим финансовым положением, поэтому его желание завершить карьеру оказалось неожиданным… И вот теперь к ним присоединился Конор. Ноториус, в отличие от своих коллег, не стал ничего говорить про деньги, но, как оказалось, важную роль в этом решении сыграла царящая в мире пандемия и неопределённость с соперниками.

— Меня просто не воодушевляет уже ничего. Всё это ожидание. Ничего не происходит. Я просматриваю варианты соперников, но не за что зацепиться. Нет драйва, — заявил вчера Макгрегор в разговоре с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани. — Им следует просто позволить машине двигаться. Почему они настаивают на бое в сентябре между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи? Что-нибудь ещё случится в сентябре — и боя не будет. Я предложил планы и методологию, правильную стратегию. Но они постоянно противятся и откладывают на потом.

— С чем бы я к ним ни пришёл, они каждый раз напоказ играют мускулами. Им просто следовало сделать мой бой против Джастина за временный пояс чемпиона, и машина бы закрутилась. Я устал от этих игр. Мне интересны бои. Я посмотрел прошлый турнир Вудли против Бернса, я посмотрел сегодняшний турнир UFC 250. Меня просто это не воодушевляет, Ариэль. Не знаю, в чём дело, может, в отсутствии зрителей, — отметил Конор.

По словам ирландца, всё, что сейчас делает руководство промоушена, — только предлагает ему "глупые бои" в различных весовых категориях. Один из них — поединок с вышедшим в тираж экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Силвой. Но, по мнению Макгрегора, победа над Пауком вновь вызовет негатив у его хейтеров и разговоры, что "он побил старика".

Причина, по которой Конор решил вновь повесить перчатки на гвоздь, кроется в "заморозке" лёгкого дивизиона. Хабиб Нурмагомедов вернётся в клетку при самом лучшем раскладе не раньше сентября, следовательно, получить возможность подраться за пояс ирландец сможет не раньше 2021 года. А значит, в нынешнем году Макгрегора мы точно не увидим в октагоне.

— Увидим, что ждёт нас в будущем, но на ближайшее время, на 2020-й, желаю вам всего хорошего, — подытожил боец.

Не секрет, что Конор довольно эмоциональный спортсмен, для которого выступления в смешанных единоборствах не просто бизнес, но и страсть. Макгрегор не относится к той категории бойцов, которым важно просто регулярно выходить в клетку. Нет, ему важно знать, с кем биться. Иначе мы бы не стали свидетелями всей этой ирландской истории про "золушку" и нескончаемого потока персонализированного трештокинга, по которому можно писать научные книги…

Ноториус действительно всего добился в этом спорте: стал чемпионом в двух весовых категориях, заработал многомиллионное состояние, вышел за пределы спортивной индустрии… Ему не нужно больше драться! Но человек по имени Хабиб… Унижение со стороны россиянина вынудило Макгрегора всё переосмыслить и стать вновь голодным.

Орёл стал новой целью и мотивацией для ирландца. Конор больше всего на свете желает получить возможность для реванша с дагестанцем, и когда казалось, что он находится в шаге от этого, всё разрушилось… Ноториус лишился права подраться с Джастином Гейджи за статус претендента № 1 в июле. Теперь его перспективы вновь туманны. Действительно, с кем подраться Макгрегору, чтобы получить кратчайший путь к эпичному рематчу? Такого соперника в лёгком весе попросту нет!