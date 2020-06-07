Сильнейшая женщина-боец на планете вновь одержала победу

Возглавило шоу выступление обладательницы поясов в двух весовых категориях Аманды Нунис. Увы, для фанатов бескомпромиссных поединков бой Львицы против претендентки Фелиции Спенсер на деле оказался жутким мисматчем…

Ещё до начала схватки мало кто мог поверить в то, что канадка сможет сотворить сенсацию и одолеть Нунис. Козырем Фелиции в битве с фавориткой можно было назвать лишь её несгибаемый характер… Но этого оказалось явно недостаточно для громкого апсета.

Канадская спортсменка смогла продержаться до финального гонга, но не более того. Начиная с первого раунда, после пропущенных нескольких ударов в голову претендентка принялась исполнять то, что от неё и ожидали, — выживать. Как оказалось, андердогу крайне важно было дотянуть до конца боя, не проиграть досрочно. Фелиция не помышляла идти ва-банк. В стойке у неё ничего не получалось, а попытки провести тейкдауны были заметны за версту. Аманда перебивала оппонентку в стойке, в каждом из раундов переводя соперницу на настил клетки. Преимущество чемпионки не вызвало сомнений, судьи присудили победу бразильянке со счётом 50-44, 50-44, 50-45.

Зачем вообще был нужен этот бой, сложно сказать… С одной стороны, это шанс для претенденток и дивизионы, в которых царствует Львица, не должны быть заморожены. С другой — уровень Нунис реально зашкаливает и найти ей достойную противницу всё сложнее и сложнее. Реванша с Крис Сайборг мы уже не увидим, а ждать появления новых звёзд, времени нет. Единственный вариант для проведения громкого боя с участием Аманды — это трилогия с Валентиной Шевченко. И особенно этот бой нужен Пуле…

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UFC 250

Результаты турнира

Основной кард:

Женщины, полулёгкий вес, титульный бой: Аманда Нунис победила Фелицию Спенсер единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45).

Легчайший вес: Коди Гарбрандт победил Рафаэла Ассунсао нокаутом (удар рукой), 4:59, раунд 2.

Легчайший вес: Алджамейн Стерлинг победил Кори Сэндхагена сдачей соперника (удушение сзади), 1:28, раунд 1.

Полусредний вес: Нил Магни победил Энтони Рокко Мартина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).