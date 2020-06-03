Сильнейшая на планете женщина-боец идёт за новым трофеем. Чего ещё ждать от юбилейного турнира UFC?

Возглавит шоу на арене Арех в Лас-Вегасе титульный поединок с участием доминирующей чемпионки Аманды Нунис и претендентки Фелиции Спенсер. Также по итогам турнира станет известно имя следующего претендента № 1 в легчайшей весовой категории.

32-летняя Аманда Нунис (19-4-0) — сильнейшая на планете женщина-боец, сумевшая завоевать и отстоять пояса сразу в двух весовых категориях UFC. Также из заслуг бразильянки можно отметить две победы над ныне доминирующей в наилегчайшем дивизионе Валентиной Шевченко, а также уничтожение в клетке таких икон женского ММА, как Ронда Раузи и Крис Сайборг Жустину

Львица уже вошла в историю смешанных единоборств, но завязывать с боями пока не собирается. Вряд ли в её карьере будут более громкие поединки, чем те же битвы с Раузи и Сайборг, но наверняка руководство промоушена сделает всё от себя зависящее, чтобы провести третий бой между Нунис и Шевченко… Обеим спортсменкам практически не с кем драться в своих дивизионах, и предстоящий поединок южноамериканки тому подтверждение.

В ночь на 7 июня в октагон с чемпионкой выйдет 29-летняя Фелиция Спенсер (8-1-0), в разы уступающая Львице в опыте, силе и технико-тактическом арсенале. Американка, конечно же, способна на апсет, но на бумаге она суровый андердог. Из достижений Фелиции следует выделить чемпионство в женском промоушене Invicta FC и победу над австралийским проспектом Меган Андерсон.

Звёздным шансом американки могла стать победа над Крис Жустину, но в своём прощальном под сводами UFC поединке Сайборг ожидаемо перебила Спенсер, хлопнув, так сказать, на прощание дверью!

В со-главном событии шоу UFC 250 трижды подряд нокаутированный в последних поединках экс-чемпион Коди Гарбрандт (11-3-0) и так же переживающий не лучший период своей карьеры Рафаэл Ассунсан (27-7-0) постараются найти путь из забвения, в котором они оба пребывают. Учитывая, что и американец, и бразилец — уже "пробитые" бойцы, их очная встреча может завершиться достаточно быстро. Вопрос: кто первым плотно попадёт?

Также в легчайшей весовой категории пройдёт бой между топами бантамвейта Алджамейном Стерлингом (18-3-0) и Кори Сэндхагеном (12-1-0). Победитель данного противостояния получит статус претендента номер один на бой с чемпионом, который, напомним, станет известен после встречи Петра Яна и Жозе Алду. Учитывая уровень обоих бойцов и приз победителю, зрителей ждёт "зубодробительная заруба". И, надеемся, омич по прозвищу Беспощадный…