Вторая беременность и жаркие фото с мужем-хоккеистом. Как карантин проводит гимнастка Кудрявцева

В жизни одной из самых ярких российских гимнасток, Яны Кудрявцевой, грядут большие перемены. 1 апреля девушка сообщила, что беременна во второй раз, и это оказалось не шуткой.

Она также показала своим подписчикам, как вместе с мужем, хоккеистом "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым, узнала пол ребёнка. Для этого они специально заказали большой воздушный шар, который и дал ответ.

У пары будет вторая девочка. Первая дочка, Ева, появилась на свет в декабре 2018 года.

Во время карантина Яна также публиковала жаркие фотографии с мужем.

Карантин семья спортсменов проводит в Новогорске, где и совершает прогулки около дома.

Кудрявцева на карантине зря время не теряла, а проводила онлайн-тренировки для своих подписчиков.

— Самоизолировались, мы особо ни с кем не встречаемся. От декрета самоизоляция отличается, в декрете я была бы поактивнее. У меня было запланировано несколько мастер-классов, но всё отменилось из-за нынешней ситуации, сейчас есть онлайн-тренировки, — призналась Яна. — Дома сидеть тяжело, привыкла к активному образу жизни. Хочется общаться с детьми, передавать им свой опыт.

А также устраивала "прямые эфиры" с подружками, где рассказывала о своей жизни и обсуждала последние новости.