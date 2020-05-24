Шарапова ест булки на карантине и демонстрирует идеальный пресс. В чём её секрет?

Российская теннисистка Мария Шарапова активно ведёт социальные сети в период пандемии. При этом в её инстаграме и твиттере больше всего фото и видео еды...

Don’t let anyone take your croissant 🥐 this week 😆 pic.twitter.com/i5mpIj6ZiP — Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 26, 2020

И удивительное, что балует себя Мария вредной для фигуры едой.

Это и круассаны, и булочки, и чуррос.

Конечно, Мария уже ушла из профессионального спорта и может позволить себе есть всё, что угодно.

Но вы только посмотрите, Мария демонстрирует идеальный пресс и фигуру.

В чём секрет? Ответ простой — в усиленных ежедневных тренировках.

Россиянка активно тренируется дома, используя коврик для фитнеса и стул.

Также она занимается на улице.

— Если честно, я не привыкла заниматься спортом сама, без указаний тренера. В последние семь недель я сформировала хорошую привычку тренироваться онлайн, — призналась Мария в своём инстаграме. — Я бы предпочла есть целый день, но давайте не будем забывать, что сейчас тело нуждается в дополнительной дисциплине. А как вы остаётесь в форме?