Побила Шарапову и Серену Уильямс. В теннисе – новая мультимиллионерша из поколения Z

Forbes готовится обнародовать список самых высокооплачиваемых спортсменов года. Пока журнал выпустил только один спойлер: самой богатой среди женщин стала теннисистка Наоми Осака. И это мощная сенсация, потому что японка не только опередила Серену Уильямс почти на полтора миллиона долларов, но и побила рекорд Марии Шараповой, перепрыгнув отметку в 30 миллионов долларов за год. Как ей это удалось?

Успехи на корте

Годовой доход 22-летней Осаки за календарный год — невероятные для женского спорта 37,4 миллиона долларов. Рекорд Шараповой, установленный в 2015 году, составлял 29,7 миллиона. Наоми заняла в общем списке самых высокооплачиваемых спортсменов (мужчин и женщин) 29-е место, на четыре позиции опередив Серену Уильямс, а ведь именно американка была на протяжении четырёх последних лет самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, но теперь вынуждена сложить оружие.

Победа Осаки над Сереной в этом рейтинге очень символична, ведь, обыграв именно американку в финале US Open 2018 года, японка взошла на женский теннисный олимп. В 2019 году Наоми взяла второй титул на турнирах Большого шлема, став лучшей на Открытом чемпионате Австралии. И даже несмотря на то, что за последний год в её активе не было настолько грандиозных побед, она продолжает побеждать на чуть менее значимых турнирах и оставаться в десятке лучших теннисисток мира. В рейтинге WTA в настоящий момента Осака десятая, а вот в списке Forbes — первая.

Интересное происхождение

Осака — японка, тут и по фамилии нетрудно догадаться, она даже родилась в городе с таким же названием. При этом внешность теннисистки притягивает взгляд из-за необычного смешения кровей: отец спортсменки родом с Гаити.

В начале карьеры Наоми из-за этого сталкивалась с серьёзной дискриминацией. Дело в том, что в Японии, где 98% населения страны — коренные жители, не очень любят этническое разнообразие, а детей от смешанных браков называют пренебрежительным термином "хафу" (от англ. half — половина). В случае с Осакой перца добавляло ещё и то, что она с раннего детства проживала в США, давала интервью исключительно на английском из-за недостаточного знания японского и имела двойное гражданство.

Переломным стал момент выбора: по японским законам гражданам старше 21 года иметь паспорта двух разных стран запрещено. Осака оценила ситуацию, выбрала Японию и не прогадала. Во-первых, в Токио пройдут ближайшие Олимпийские игры и теннисистка станет лицом соревнований. Во-вторых, в Японии отлично умеют работать с рекламой для местных спортсменов. Слышали когда-нибудь о теннисисте Кэе Нисикори? А он зарабатывает по 30 миллионов долларов ежегодно — больше, чем Надаль и Джокович. Всё благодаря отличным рекламным контрактам, которые к двукратной победительнице турниров Большого шлема Осаке уже текут рекой.

Рекламные контракты

По данным Forbes, у Осаки сейчас 15 рекламных контрактов, которые принесли ей большую часть доходов, а именно 34 миллиона долларов. Причём спортсменка в свои 22 года уже дошла до того уровня, когда крупнейшие мировые бренды в буквальном смысле бьются за право с ней сотрудничать и предлагают эксклюзивные условия.

После победы на Открытом чемпионате США Осака сформировалась как новая суперзвезда мирового тенниса и вскоре у неё истёк контракт с Adidas. Компания, само собой, хотела продлить соглашение, предлагая спортсменке 8,5 миллиона в год. Но тут вмешалась Nike, соблазнив Наоми контрактом на десять миллионов в год до 2025 года. Спортивный гигант даже пошёл на беспрецедентные уступки ради подписи Осаки, разрешив ей размещать на форме нашивки лапши быстрого приготовления Nissin Foods, авиакомпании ANA и MasterCard, хотя обычно требует от партнёров тотальной неприкосновенности своего бренда.