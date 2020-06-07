"Обратно ты не вернёшься". Тактаров предложил Макгрегору роль в своём новом фильме

После объявления о завершении спортивной карьеры Конор Макгрегор может стать актёром. По крайней мере бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), известный российский актёр и кинопродюсер Олег Тактаров пригласил ирландца сняться в его новом фильме.

— У меня есть предварительная договорённость с его менеджером о том, что он снимется в моём фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм, — заявил Тактаров ТАСС.

Как пояснил Тактаров, сценарий к фильму был написан по книге Рэндалла Уоллеса "Любовь и честь". Россиянин выкупил права на экранизацию. Он же будет и продюсером картины. События в сюжете разворачиваются во времена Гражданской войны в США. Макгрегор мог бы сыграть молодого ирландского офицера, предположил Тактаров.

— Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошёл на эту роль. Не было ещё таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернёшься, — отметил продюсер.

Возможный бюджет картины и гонорар знаменитого ирландца не называются.