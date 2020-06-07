Убегавший от собаки британец упал в колодец и просидел там шесть дней

На Бали 29-летний британец Джейкоб Робертс упал в колодец глубиной четыре метра и пробыл там шесть дней. Мужчина оказался в яме, когда спасался от преследовавшей его собаки, сообщает Gulf news.

По словам Робертса, упав в колодец, он начал звать на помощь. Долгое время его никто не слышал. Только через шесть дней на его крики обратил внимание местный фермер, который проходил мимо. Мужчина вызвал спасателей.

Всё это время Робертс просидел без еды. Спасатели достали его очень истощённым. Во время падения он ещё и сломал ногу.