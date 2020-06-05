Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в ЦСКА

Нападающий Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА. Об этом после расторжения контракта игрока с "Коринтианс" сообщает телеканал Globo Esporte.
Двухлетнее соглашение футболиста с бразильским клубом истекало в декабре нынешнего года, однако по согласию сторон его прервали досрочно. По информации телеканала, 35-летний футболист решил сменить обстановку, так что предложение из России пришлось вовремя.
Агент игрока Геральдо Перейра не стал опровергать информацию о переходе, отметив, что футболист сам расскажет о своём будущем.
— Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своём будущем в понедельник, — приводит его слова Sport24.
Российские инсайдеры также подтверждают интерес москвичей к форварду. По информации журналиста Андрея Панкова, решение о возвращении бразильца будет принимать лично президент клуба Евгений Гинер.
В составе армейцев Вагнер Лав выступал с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в "Палмейрас". Во второй раз он вернулся в московский клуб в 2010-м из "Фламенго" и играл ещё два года. В 2012 году нападающий снова уехал во "Фламенго", а спустя год вновь вернулся в ЦСКА, где отыграл полгода. Всего на его счету 259 матчей и 124 забитых мяча. Вагнер Лаф трижды становился чемпионом России, завоевал шесть кубков страны и четыре суперкубка, а также Кубок УЕФА.
Ранее Лайф показал расписание оставшихся матчей РПЛ.