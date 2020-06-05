Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в ЦСКА

В составе армейцев Вагнер Лав выступал с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в "Палмейрас". Во второй раз он вернулся в московский клуб в 2010-м из "Фламенго" и играл ещё два года. В 2012 году нападающий снова уехал во "Фламенго", а спустя год вновь вернулся в ЦСКА, где отыграл полгода. Всего на его счету 259 матчей и 124 забитых мяча. Вагнер Лаф трижды становился чемпионом России, завоевал шесть кубков страны и четыре суперкубка, а также Кубок УЕФА.