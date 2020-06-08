Фитнес-клубы откроют в Москве с 23 июня

С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, бассейны, кафе и рестораны. Также заработают детские сады, уличные качели и тренажёры, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке, в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

С 16 июня в Москве начнут работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, а также музеи, выставочные залы и зоопарки.