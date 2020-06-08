В Петербурге начались испытания вакцины-"йогурта", вырабатывающей иммунитет к коронавирусу

В Санкт-Петербурге начались испытания вакцины в виде йогурта, которая будет вырабатывать в организме человека иммунитет к коронавирусу СoViD-2019. Об этом заявил в понедельник член-корреспондент РАН, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

Он пояснил, что пробиотики — это полезные бактерии, которые давно используются для выработки иммунитета к различным видам инфекций. Учёные рассчитывают, что антитела к коронавирусу не станут исключением. Эксперименты на мышах уже стартовали, а результаты должны стать известны в течение нескольких месяцев.

— Мы хотим заставить бактерию, которую используют в качестве пробиотика, производить белок коронавируса, чтобы имитировать инфекцию, инфекцию не вызывая. Таким образом человек будет получать молочнокислый продукт в виде закваски, по вкусу похожий на ряженку, и одновременно вакцинироваться от инфекции, — заявил Суворов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее Лайф сообщал, что российский научный центр "Вектор" также планирует начать клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции в конце июня. А к концу года планируется выпускать до 15 миллионов доз вакцины в месяц — такого количества хватит для массовой вакцинации населения.