У напавших на инкассаторов в Красноярске изъяли только 1,4 млн. Остальное они закопали

В Красноярске продолжаются следственные действия по делу о нападении на инкассаторов, в частности, проходят допросы задержанных подозреваемых. Злоумышленники уже дали свои показания, сообщил Лайфу источник.
Отмечается, что в гараже у одного из них обнаружен карабин "Сайга", гильзы которого совпали с гильзами, найденными после нападения. Кроме того, правоохранители нашли банковские кассеты лишь с 1 404 000 рублей. Оставшуюся часть украденных денег один из злоумышленников закопал.
Также в гараже полиция обнаружила автомобиль марки "Хонда", на котором нападавшие скрылись, бросив "Жигули" в одном из дворов.
Ранее Лайф сообщал, что подозреваемых в преступлении задержали, ими оказались трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения.
Напомним, в результате инцидента, который произошёл утром 30 мая, пострадало два человека, а злоумышленники смогли завладеть суммой в размере около 2,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия". За любую ценную информацию о преступниках было объявлено вознаграждение в один миллион рублей.