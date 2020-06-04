В машине напавших на инкассаторов нашли сумку и перчатки

При осмотре автомобиля, на котором скрывались напавшие на инкассаторов в Красноярске, нашли сумку и перчатки. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выяснилось, что хозяином авто является гражданин Таджикистана. Он якобы продал машину неизвестному в 2017 году, новый владелец тоже вскоре избавился от "Жигулей". На этом нить обрывается. Специалисты продолжают осматривать ВАЗ-2106, надеясь найти новые улики, которые помогут понять, как автомобиль попал в руки преступников. Также они выясняют, кому принадлежат номера, с которыми злоумышленники совершили ограбление.

Как стало известно Лайфу, во время расследования возникла версия, что грабители хотели убить инкассаторов, но то, как стреляли преступники, этому противоречит. Дело в том, что нападавшие стреляли дробью и целились не в жизненно важные органы, а в ладони, предплечья и кисти рук. Это позволяет сделать вывод, что они хотели побыстрее украсть сумку с деньгами и скрыться.