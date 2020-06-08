В профсоюзах сравнили законопроект о почасовой оплате труда с подслащением горькой пилюли

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал Лайфу, что организация всегда поддерживала идею почасовой оплаты, но при обязательном пакетном принятии закона о полной занятости с обеспечением восьмичасового рабочего дня.

— Что такое почасовая оплата труда — это значит, что работника берут на работу: сегодня два часа, завтра три часа поработаешь, потом ещё неделю погуляешь, а там мы тебя ещё позовём. Это, естественно, очень плохо для работника. То, что сейчас вводится, — это нарушение краеугольного принципа наёмного труда, трудовых отношений. То, что предлагают депутаты, — это небольшая подслащающая пилюля на этом законе о почасовой оплате труда. Фактически они предлагают ввести МРОТ 25 тысяч рублей в месяц, — заявил Храмов.

Он отметил, что принцип наёмного труда — это не продажа труда, а продажа способности трудиться, то есть квалификации и рабочего времени.

Напомним, ранее в Госдуме разработали и направили в кабмин законопроект о введении в России почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей для работающих по срочным договорам и неполный день. Если его примут, он начнёт действовать уже с 1 января 2021 года.