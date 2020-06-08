Работа после пандемии. Как изменятся зарплаты

Россия постепенно возвращается к нормальной жизни. С 1 июня сразу в 12 регионах отменили часть ограничений. Например, в Севастополе начинают готовиться к летнему сезону: открываются кафе и рестораны, правда, пока в формате летних террас. В Бурятии турбазы и гостиницы готовятся принимать первых посетителей.

В Подмосковье заработали парикмахерские, а в Москве спустя два месяца открылись торговые центры. Для многих это большая радость, так как два месяца люди сидели без дохода. Однако из-за коронавируса многие потеряли работу.

Как будет меняться рынок труда?

Эксперты уверены, что рынок труда будет восстанавливаться постепенно. Нехватка рабочих рук будет наблюдаться абсолютно в разных сферах. Определённого дефицита работников стоит ожидать в сфере строительства, сельского хозяйства и производства, так как сейчас самый сезон для таких работ, рассказал Лайфу категорийный менеджер сервиса "Авито. Работа" Дмитрий Пучков.

Если взглянуть чуть более стратегически, то распространение коронавируса приведёт к повышенной заботе людей о своём здоровье и своих близких. В ближайшие годы можно ожидать увеличения спроса на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, онлайн-врачей общей практики Дмитрий Пучков, категорийный менеджер сервиса "Авито. Работа"

Кроме того, по данным сервиса, средняя зарплата в строительной сфере в России составляет 59 тысяч рублей, вознаграждение увеличилось на 9% по сравнению с февралём. На конец мая средняя зарплата работников в медицинской сфере составляла 46 800 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с февралём.

Дмитрий Пучков отметил, что пандемия стимулирует появление новых технологичных профессий на стыке медицины, больших данных и технологий. Стоит ожидать большого количества новых прогрессивных компаний в сфере телемедицины и предиктивной диагностики.

В пресс-службе сервиса "Работа.ру" рассказали, что, несмотря на кризис, в некоторых сферах можно будет найти работу с хорошей зарплатой. Безусловно, вырастет потребность в IT-специалистах, так как пандемия подтолкнула к переходу в онлайн большое количество офлайн-компаний.

Претерпят существенные изменения логистические и транспортные компании. Многие будут перестраиваться и автоматизироваться. Поэтому вырастет спрос на специалистов по логистике и автоматизации и, конечно, сохранится спрос на водителей-экспедиторов, курьеров, комплектовщиков Пресс-служба сервиса "Работа.ру"

Представители сервиса выразили надежду, что в сфере производства и ЖКХ будет возможен существенный спрос. Эти области лишились части иностранной рабочей силы и местных сотрудников. При этом есть надежда, что они первыми начнут выходить из карантина и смогут быстро закрыть потребность в работниках благодаря освободившимся ранее кадрам.

Помимо всего прочего вырастет спрос на специалистов по цифровизации бизнеса. К такому выводу пришла Наталья Сторожева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива".

— До кризиса интенсивно оцифровывались банки, страховые компании. В онлайн пытаются перейти даже те, кто до кризиса об этом не думал: семейные рестораны запускают доставку "с кухни", парфюмерные магазины организовывают виртуальные консультации со стилистами и последующую продажу продукции, даже медицинские центры начинают консультировать пациентов по Skype и Zoom. Для решения этих задач потребуются интернет-маркетологи, специалисты по цифровизации бизнес-процессов, программисты, веб-дизайнеры, — рассказала специалист.

Также, по мнению Натальи Сторожевой, будут развиваться развлекательные онлайн-ресурсы. Спросом будут пользоваться все, кто способен произвести лёгкий развлекательный контент: сценаристы, копирайтеры, графики, дизайнеры, режиссёры, актёры, продюсеры, создатели компьютерных игр и игровых сервисов.

Какими будут зарплаты

Сервис "Работа.ру" провёл опрос жителей России, чтобы узнать, рассчитывают ли работники на повышение зарплаты в 2020 году. Уверенность в увеличении своего оклада выразило 28% респондентов, а 72% опрошенных не рассчитывают на повышение зарплаты.