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"Останавливаются в развитии". Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России

По её словам, в Штатах она встречала россиян, так и не начавших общаться на английском языке.

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Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Победительница двух турниров Большого шлема Светлана Кузнецова поделилась мнением о соотечественниках, мечтающих уехать из России на ПМЖ в другие страны.

В совместном эфире с журналисткой Марией Командной в Instagram теннисистка рассказала, что желающие жить за границей люди думают, что "там так всё хорошо".

И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают, — пояснила заслуженный мастер спорта РФ.

По мнению Кузнецовой, в ряде случаев "идёт какая-то деградация".

Ранее в Польше за нелегальное пересечение границы была задержана семья из Калининграда. Мужчина, женщина и 14-летний подросток признались, что хотели добраться до Германии.

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