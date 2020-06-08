"Останавливаются в развитии". Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России

Победительница двух турниров Большого шлема Светлана Кузнецова поделилась мнением о соотечественниках, мечтающих уехать из России на ПМЖ в другие страны.

В совместном эфире с журналисткой Марией Командной в Instagram теннисистка рассказала, что желающие жить за границей люди думают, что "там так всё хорошо".

— И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают, — пояснила заслуженный мастер спорта РФ.

По мнению Кузнецовой, в ряде случаев "идёт какая-то деградация".