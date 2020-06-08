Минпромторг заявил о росте экспорта в ряде отраслей, несмотря на пандемию

За первые три месяца 2020 года целый ряд отраслей производства показал рост экспортных поставок, несмотря на глобальный кризис и пандемию. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков. В первую очередь речь идёт о тех сегментах, которые производят продукцию, наиболее востребованную во время эпидемии коронавируса, например, о фармацевтике (+35,2% за первый квартал) или лёгкой промышленности (+22,5%). Однако в физических объёмах экспорт за тот же период вырос и по химической промышленности (+1,9%), и по машиностроению (+0,4%).

— В целом, повсеместное снижение деловой активности, безусловно, привело к существенному падению общемирового спроса. В марте на 13% сократился к декабрю экспорт российских товаров в страны Евросоюза, на 11,6% — в страны ЕАЭС, на 8,2% — в Китай. При этом сложившаяся ситуация даёт возможности для наращивания диверсификации поставок нашей продукции на внешние рынки, — добавил Осьмаков, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга и портал "Стопкоронавирус".

В частности, экспорт товаров в США, Швейцарию или Египет даже в период пандемии увеличился на 4,4%. А доля несырьевой неэнергетической продукции в общем объёме российского экспорта — один из ключевых показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" — в первом квартале выросла почти на 5% к аналогичному периоду прошлого года (до 41%).