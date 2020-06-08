Путин пообещал предоставить налоговые льготы НКО

В День социального работника, который традиционно отмечается в России восьмого июня, президент страны Владимир Путин встретился с волонтёрами и работниками соответствующих структур.

В ходе беседы Путин отметил, что волонтёрство традиционно называют богоугодным делом, поскольку это помощь ближнему. Глава государства напомнил, что обычай оказывать помощь другим передавался из поколения в поколение. Причём всю тысячелетнюю историю России. Эти благородные дела по своей сути уже заложены в русском культурном нравственном коде, подчеркнул президент: 8 июня 1701 года именно на государственном уровне было положено начало создания системы соцзащиты в стране.

— Хочу сказать огромное спасибо за ваш подвижнический труд. Мы выдержали тяжёлые испытания, потому что ни на шаг не отступили от нравственных форм и сострадания. Закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию РФ особое внимание было уделено вопросами социальной справедливости, — сказал Путин.