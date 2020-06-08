Когда в Москве откроют кафе, салоны красоты и фитнес-клубы. Три этапа отмены ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил график снятия ограничений, которые в городе ввели из-за пандемии коронавируса. Так, с 9 июня отменят цифровые пропуска для передвижения по городу и "прогулки по графику".

1 этап. 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. В обычном режиме заработает каршеринг. Репетиции начнутся в театрах, концертных организациях и цирках. Также для посещений откроются городские кладбища.

2 этап. 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, стоматологии, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки. Горожане смогут посетить спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

3 этап. 23 июня откроют стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, детсады, учреждения соцзащиты. Можно будет использовать лавочки, детские и спортплощадки. Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Решение о снятии оставшихся ограничений примут дополнительно.

Сергей Собянин добавил, что, несмотря на спад эпидемии, вероятность заражения всё ещё существует. Сейчас необходимо не допустить новой вспышки CoViD-19, поэтому важно беречь себя и близких.