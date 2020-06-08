Гражданам и бизнесу в условиях пандемии окажут налоговую поддержку

Закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения нового типа коронавируса вступил в силу. Документ подписал российский лидер Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Меры были инициированы Правительством России, они направлены на реализацию перечня поручений по обращению главы государства 11 мая 2020 года.

Из состава налогооблагаемых доходов у индивидуальных предпринимателей и организаций исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, которые были взяты на поддержку занятости. Самозанятым будет возвращена сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход. Это изменение коснётся налоговых периодов 2019 года.

Стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания теперь освобождены от налогообложения НДФЛ.