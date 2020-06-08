В Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ диагностики CoViD-19

Наличие вируса SARS-CoV-2 подтверждают лабораторные тесты. Речь идёт о методах полимеразной цепной реакции и изотермической амплификации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что при появлении первых симптомов заболевания потенциальные пациенты первым делом сдают мазок из зева и носа. Это помогает на первичной стадии определить CoViD-19.

Если у человека наблюдаются сильный кашель и одышка, то медики направляют пациента на компьютерную томографию. Там врач проверяет, произошли ли в организме изменения, характерные для вирусных пневмоний или других заболеваний — например, туберкулёза.

Повторный тест на коронавирусную инфекцию необходимо сделать в том случае, если при первой проверке CoViD-19 не выявили, однако типичные для него симптомы у пациента всё же прослеживаются. Это может произойти, например, в том случае, если по какой-то причине была нарушена техника проведения процедуры: например, если человек перед анализом прополоскал нос или рот, поел или почистил зубы. Чтобы тест показал точный результат, необходимо воздерживаться от всего перечисленного не менее чем три часа до сдачи анализа.

Кроме того, тесты иногда не "распознают" CoViD-19 из-за того, что вирус концентрируется в нижних отделах дыхательных путей. В этом случае нужно дополнительно сдать в лабораторию образец мокроты, чтобы специалисты смогли дать однозначный ответ.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в последнее время поступает много вопросов о том, может ли коронавирус подхватить собака. Эксперты признали, что уже были случаи, когда CoViD-19 выявляли у животных. В мире зафиксировано четыре случая заражения собак, однако все они заболели после контакта с больными хозяевами.

— Этот вопрос контролирует Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ)... МЭБ рекомендует в случае заболевания хозяина ограничить контакт с животным и поручить уход за ним другим членам семьи, — отметили в ведомстве.