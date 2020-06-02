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Калининградскую семью задержали в Польше за нелегальное пересечение границы

Они признались, что хотели добраться до Германии.

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В Голдапе польскими пограничниками была задержана семья из Калининграда, которая незаконно пересекла государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошёл 31 мая. Сотрудники российской пограничной службы сообщили своим польским коллегам о сработавшей сигнализации. Пограничный патруль обнаружил 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего подростка, которые прятались в оврагах и кустах.

Сообщество "Типичный Калининград" во "ВКонтакте" отметило, что задержанные признались в том, что планировали добраться до Голдапа, чтобы сесть на автобус в Германию.

Сообщается, что за незаконное пересечение государственной границы их приговорили к четырём месяцам лишения свободы условно. Задержанных уже передали российским пограничникам.

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