Калининградскую семью задержали в Польше за нелегальное пересечение границы

В Голдапе польскими пограничниками была задержана семья из Калининграда, которая незаконно пересекла государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошёл 31 мая. Сотрудники российской пограничной службы сообщили своим польским коллегам о сработавшей сигнализации. Пограничный патруль обнаружил 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего подростка, которые прятались в оврагах и кустах.

Сообщество "Типичный Калининград" во "ВКонтакте" отметило, что задержанные признались в том, что планировали добраться до Голдапа, чтобы сесть на автобус в Германию.