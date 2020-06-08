Путин подписал закон о возврате пассажирам стоимости билетов в случае ЧС или её угрозы

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в некоторые акты для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Документом, в частности, предусматривается возможность изменения правил возврата стоимости билетов на различные виды транспорта при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

— Установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные Правительством РФ, — отмечается в законе.