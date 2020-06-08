Жители Петербурга смогут бесплатно провериться на антитела к CoViD-19

Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно провериться на антитела к CoViD-19 в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Как уточняется, акция продлится с 15 по 19 июня.

— Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к CoViD-19, — отметили в заявлении.

Всем, кто захочет пройти тест, предлагается заполнить анкету на сайте НИИ или позвонить по номеру единого информационного центра ведомства.