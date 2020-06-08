Сроки снятия ограничений в Москве могут изменить

Сроки снятия мер безопасности, ранее введённые в столице из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть изменены на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

— Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией, — говорится в сообщении.

На данный момент, согласно плану, с 9 июня разрешается покидать дом пенсионерам в любых целях, включая прогулки и занятия физической культурой и спортом. Также с этого числа в Москве возобновляется работа салонов красоты и парикмахерских, а также предприятий фотоуслуг, открываются организации, деятельность индивидуальных предпринимателей, оказывающих ветеринарные услуги, а также городские кладбища. Подробнее можно прочитать тут.