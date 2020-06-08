При больнице в Екатеринбурге открыли первый кабинет для медпомощи ВИЧ-инфицированным

В Екатеринбурге в городской клинической больнице № 14 открыли первый кабинет, в котором будут оказывать помощь ВИЧ-положительным гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что данное медучреждение выбрали неслучайно: дело в том, что в Орджоникидзевском районе проживает более четырёх тысяч ВИЧ-положительных граждан, и теперь все они смогут обращаться за помощью по месту жительства. Это снизит риск дальнейшего распространения инфекции. Отмечается, что принимать пациентов в специально оборудованном кабинете будет опытный инфекционист центра СПИДа.

В дальнейшем планируется создать целую сеть таких кабинетов при каждом медучреждении. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что внедрение системы упростит процедуру приёма у врача и получение препаратов россиянам с ВИЧ, так как теперь им не придётся ездить в областной центр СПИДа.