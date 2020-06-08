СМИ выяснили, как певице Адель удалось похудеть на 45 килограммов

Британская певица, автор-исполнитель и поэт, лауреат 15 премий Грэмми Адель придерживается правильного питания. Именно благодаря этому режиму исполнительнице удалось избавиться от лишних килограммов, передаёт The Sun.

В частности, артистка отказалась от готовки и теперь заказывает полезную пищу в специализированных сервисах. К настоящему моменту её дневной рацион не превышает 1700 калорий, кроме того, он отличается пониженным содержанием углеводов.

Газета узнала, что Адель питается трижды в день. На завтрак она предпочитает блины из цельнозерновой муки или яйца, на обед или ужин — салат с нежирным мясом или рыбой, богатой омега-3. В качестве перекусов она выбирает фрукты или просто пьёт много воды.