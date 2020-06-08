В Москве остаётся обязательным использование масок и перчаток

В Москве, несмотря на отмену самоизоляции и пропусков, продолжает сохраняться масочно-перчаточный режим, сообщил мэр Сергей Собянин.

— Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — чётко выполнять требования санитарных служб, — написал градоначальник столицы в своём блоге.

Он отметил, что вероятность заражения коронавирусом всё ещё существует, хоть и стала меньше. С 12 мая в столице начал действовать масочно-перчаточный режим, согласно которому в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.