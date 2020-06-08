Синоптики рассказали, каким будет начало купального сезона в России

Температура в Москве-реке к выходным прогреется до +19 градусов, а температура других водоёмов столичного региона составит до 20 градусов тепла. С такими показателями Москва и Подмосковье начнут купальный сезон, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в Чёрном море вода прогреется до +20 градусов к началу следующей недели. В Азовском море купаться с комфортом можно будет уже 13–14 июня.

— На Черноморском побережье сейчас 17–18 градусов, и опять-таки за счёт очень тёплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон, — заявил синоптик.

Вильфанд заверил, что в водоёмах центральной части Европейской России скоро тоже можно будет купаться — вода в них стремительно потеплеет за счёт мощного прогрева.