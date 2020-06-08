Путин поручил проработать создание единой интернет-платформы для поиска вакансий

Президент России Владимир Путин поручил проработать создание единой платформы для размещения и поиска вакансий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая.

— Проработать вопрос создания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений, — цитирует текст поручения пресс-служба Кремля.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что в ходе того же совещания глава государства призвал уделить максимальное внимание проблеме безработицы на всех уровнях власти. На сегодняшний день количество официально зарегистрированных граждан, которым нужна помощь с трудоустройством, составляет около одного миллиона 900 тысяч человек. Между тем пик безработицы в России прогнозируют лишь на III квартал 2020 года. Такие "отложенные" последствия объясняются инертностью рынка труда: ограничения проявят своё влияние примерно через два месяца.