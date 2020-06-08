"Убивают всё". Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что антисептики не только убивают микробы на руках, но и микрофлору. Об этом сообщает URA.ru.

— У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает всё: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках, — заявил Онищенко.

Также, по его словам, при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергию и сильно сушить руки. Депутат Госдумы призвал внимательно читать инструкцию, прилагаемую к средству.