В Кремле озвучили поручения Путина по вопросам социальной сферы

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, составленный по итогам совещания по вопросам социальной сферы. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца. Теперь срок действия меры — 1 октября этого года.

Кроме того, президент поручил распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого ребёнка. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть своё дело в связи с пандемией, им полагается пособие по безработице в максимальном размере.

Также кабмину было поручено усовершенствовать систему службы занятости населения. Речь идёт о повышении качества услуг по трудоустройству и их предоставлении в электронном виде с использованием системы, как общероссийская база вакансий "Работа в России".