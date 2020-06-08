Россияне готовы путешествовать по стране, но туроператоры заявляют о двух помехах

Россияне готовы путешествовать по стране, однако пока не понимают всех нюансов смягчения введённых на фоне CoViD-19 мер и не знают, куда можно съездить. Это мешает спланировать поездку, заявила в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краёв, с 1 июня ничего толком не открыто. Есть и другие сложности — например, требование заранее готовить справки. Часть справок получить довольно сложно. Непонятно, что происходит в самом регионе: сможешь ли ты выйти за территорию отеля, нет внятной информации, — отметила она.

По мнению эксперта, потенциальный спрос на путешествия внутри страны большой, однако людям нужна более исчерпывающая информация и о смягчении действующих мер, и о местах, где можно отдохнуть.

Ломидзе подчеркнула, что пандемия подарила многим возможность отправиться туда, куда они давно мечтали. Или наоборот, где бы не смогли побывать, если бы не ситуация с CoViD-19. В числе таких направлений она выделила Байкал.