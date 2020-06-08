"У нас так не принимают в больнице". Гражданка США осталась в приятном шоке от российской медицины

Гражданка Соединённых Штатов Америки Елена Кондракова заразилась коронавирусом и попыталась самостоятельно справиться с инфекцией. Женщине становилось всё хуже, в итоге она оказалась в одной из подмосковных больниц. Российская медицина произвела на пациентку приятное впечатление.

— Тут начались абсолютные чудеса для меня. Потому что я американский гражданин, у нас так не принимают в больнице, а здесь люди просто за руку меня отвели, сказали: "Ей плохо, пожалуйста, положите", — поделилась Кондракова с телеканалом "360".

Несколько дней Елена была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ей сразу же назначили терапию против тромбозов. Женщина призналась, что лечащие врачи в США были поражены таким подходом.

— В США больше двух дней не держат в больнице, три дня дома — и на работу, — пояснила пациентка.

Кондракова выразила благодарность врачам и медсёстрам, по 12 часов работавшим в "космических скафандрах", чтобы вылечить её. О российских медиках женщина пообещала рассказывать "во всём мире".