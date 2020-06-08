Самоизоляция, давай, до свидания. Как Москва будет снимать коронавирусные ограничения: инфографика

С завтрашнего дня в Москве постепенно начинают отменяться все ранее введённые ограничения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что ранее введённые меры позволили снизить количество заболевших и не допустили резкого распространения коронавируса. Москвичам осталось потерпеть всего две недели. Уже 23 июня город вернётся к нормальной жизни. Ограничения снимут в три этапа — для вашего удобства мы изобразили все меры в инфографике. Когда заработают спортзалы, кафе и парикмахерские — смотрите ниже.