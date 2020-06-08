В Сети стал вирусным снимок, из-за которого 24-летней американской модели Кендалл Дженнер пришлось получить порцию негатива. На нём девушка предстала с плакатом в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, который держала высоко над головой. Однако юзеры заметили, что табличка не отбрасывает тень. И манекенщицу обвинили в фотошопе, заявив, что она пытается пропиариться за счёт протестов против расизма, вспыхнувших в США после гибели Джорджа Флойда, пишет Metro.
Фото © Twitter / AndruEdwards, Instagram / kendalljenner
Фото появилось в том числе в "Твиттере" пользователя AndruEdwards, который тоже интересовался, куда же делась тень. Однако у модели снимок вызвал шок. Девушка заявила, что не опускалась до такой низости, не публиковала это изображение и не знает, кто его отфотошопил и зачем.
Это кто-то отфотошофил. Я не публиковала это
Кендалл Дженнер
В комментариях многие поддержали модель, заявив, что её травят за снимок, о котором она даже не подозревала. Однако некоторые припомнили сестре Ким Кардашьян её участие в рекламе, где она угощает полицейского банкой Pepsi во время подобного протеста, и конфликт сходит на нет.
Реклама Pepsi не была фальшивой
Loupremacy
Мы знаем, что вы, ребята, никогда не будете настолько человечными, чтобы идти протестовать. Всё в порядке
BorderlineSwt_
WOW-news
Сестру Кардашьян затравили за то, что она "вышла" на антирасистский протест с помощью фотошопа
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