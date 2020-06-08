Модель купальников разменяла седьмой десяток, но мужчины до сих пор сходят с ума от её тела: 10 фото

62-летняя Шейла Кисс с острова Бали, Индонезия, даже в уважительном возрасте вызывает восхищение мужчин и зависть подруг, а всё благодаря подтянутому телу
В молодости женщина работала моделью купальников, поэтому следила за своей фигурой. В этом ей помогал фитнес, тогда особой популярностью пользовалась аэробика. Шейла занималась пять раз в неделю, воспитывая троих детей
После она переключилась на бикрам-йогу, прозанимавшись ею долгие 13 лет. Женщине всегда нравилось быть подтянутой, но не худой, поэтому вскоре Шейла перешла на тяжёлую атлетику, пишет News.com
Модель никогда не зависела от цифры на весах и не подсчитывала калории, она ориентировалась на размер одежды и то, нравится ли ей отражение в зеркале. Сейчас Шейла занимается в зале шесть раз в неделю, а тренировки длятся по два часа
Целеустремлённость и внешний вид привлекли в её инстаграм 56 тысяч человек. Среди них постоянно находятся молодые парни, которые предлагают женщине руку и сердце, игнорируя тот факт, что она давно и счастливо замужем
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